Luis Enrique, la durissima critica al Mondiale per Club: "La palla sembra un coniglio"

Nonostante la vittoria ottenuta, Luis Enrique non risparmia critiche alle condizioni dei campi del Mondiale per Club. Il tecnico spagnolo del Paris Saint-Germain ha espresso il proprio malcontento ai microfoni dell'Equipe, evidenziando come la qualità del terreno comprometta il gioco di squadra. "La palla rimbalza come un coniglio. Prima era erba sintetica, ora è erba naturale, ma devono annaffiarla a mano. L'hanno fatto all'intervallo, ma dieci minuti dopo il campo era di nuovo asciutto. Per il nostro gioco è un problema. Non è una scusa, lo dico dopo una vittoria, ma è comunque una preoccupazione reale. Non stiamo giocando al livello che vorremmo", ha dichiarato.