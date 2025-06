Fa irruzione nella stanza d'hotel della Fluminense per... dormire: l'assurda storia dal Mondiale per Club

Fluminense, un uomo ha fatto irruzione nell'hotel della squadra per dormire nel letto di un giocatore

Spiacevole sorpresa al ritorno dall'allenamento per il gruppo squadra della Fluminense. Mentre gli uomini di Renato Gaucho erano impegnati sul terreno di gioco dello stadio "Eugene Stone" dell'Università della Carolina del Sud, un senzatetto è riuscito ad eludere la sicurezza e ad intrufolarsi all'interno della struttura ricettiva scelta dal club brasiliano per il soggiorno negli Stati Uniti. L'uomo, stando ad una prima ricostruzione, non è entrato con l'intento di rubare o provocare danni, ma soltanto per dormire nel letto di uno dei calciatori. A sorprendere il protagonista di questo singolare episodio è stato proprio Ignacio, difensore classe '96 della Fluminense, che non riusciva ad aprire la porta della sua camera. Una volta entrato, con l'ausilio del personale dell'albergo, il giocatore ha trovato la stanza in ordine, con il senzatetto sul letto e ogni oggetto personale al suo posto. Solo un grosso spavento per squadra e società, con la proprietà che è stata costretta a rivedere il protocollo di sicurezza studiato prima dell'arrivo negli Usa.