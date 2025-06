La rimonta in extremis con l'Urawa ha riportato l'Inter dentro il Mondiale per Club e ora le prospettive per i nerazzurri sono più che favorevoli in ottica qualificazione. La squadra di Chivu infatti, anche grazie al pari a reti bianche tra River Plate e Monterrey, ha la possibilità di giocarsi tutto nell'ultimo incontro del Girone E, che la vedrà scendere in campo con due risultati su tre a disposizione, come la Juve, che però li ha per passare da prima, ed un jolly da giocarsi anche in caso di sconfitta con i 'millonarios' argentini.