Mondiale per club, il Chelsea vince e va agli ottavi: sfiderà il Benfica

Nella notte italiana è andata in scena l'ultima giornata del gruppo D del Mondiale per Club. Si qualificano agli ottavi di finale il Flamengo di Filipe Luis, che ha pareggiato nell'ultima giornata contro il LAFC, e il Chelsea di Enzo Maresca, dopo la vittoria per 3-0 contro l'Esperance. Agli ottavi di finale i brasiliani sfideranno il Bayern Monaco, mentre gli inglesi il Benfica, con in prospettiva il quarto di finale con una tra Palmeiras e Botafogo.