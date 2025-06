Mondiale per Club, Rudiger accusa Cabral di razzismo: la Fifa indaga

Scontro Rudiger-Cabral: per la prima volta usato il protocollo anti-razzismo

La Commissione disciplinare della FIFA, in seguito a una valutazione da parte dei rapporti di gara, ha aperto un procedimento nei confronti di Cabral, capitano del Pachuca. Immediatamente denunciato il fatto da Rudiger, l'arbitro per la prima volta ha applicato il protocollo antirazzismo, segnalando il fatto ai commissari di gara facendo una "x" con le braccia. "L'arbitro ha segnalato del razzismo ma non è successo niente. "Codardo", continuavo a ripetergli questa cosa" ha dichiarato lo stesso Cabral ai giornalisti presenti al termine della partita.