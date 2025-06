Inter, infortunio per Calhanoglu: salta il River Plate. Le condizioni di salute

Brutte notizie in casa Inter: Hakan Calhanoglu salterà la partita contro il River Plate per infortunio. Christian Chivu dovrà fare a meno del suo centrocampista per l'ultima decisiva partita del girone del Mondiale per Club. La qualificazione agli ottavi dei nerazzurri è ancora in bilico e per il primo posto serve una vittoria contro gli argentini. Sfida importantissima che Calhanoglu salterà per un risentimento al soleo.