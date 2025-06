Follia nel finale di Inter-River: Acuna furioso rincorre Dumfries, i compagni lo proteggono

Acuna furioso con Dumfries, Inter-River finisce in rissa

Un vero e proprio caos quello che si è scatenato dopo il triplice fischio dell'arbitro, con la partita che si era chiusa con l'espulsione per doppia ammonizione nel recupero dell'argentino Montiel, protagonista di un battibecco con il nerazzurro Dumfries. E proprio quest'ultimo è stato preso di mira subito dopo la fine della partita da Acuna, giocatore del River e della 'Seleccion' a cui sono saltati i nervi: prima un faccia a faccia con Chivu, poi la rincorsa a Dumfries (protetto dai compagni) che era diretto verso il tunnel degli spogliatoi.

Tra l'olandese e l'argentino ruggini risalenti al Mondiale 2022

Vecchie ruggini risalenti alla Coppa del Mondo 2022 in Qatar, dove i due che scatenarono un parapiglia al termine della sfida dei quarti vinta dall'Argentina ai rigori. E in rissa è quasi finita anche a Seattle, dove Acuna è stato trattenuto a fatica dai compagni di squadra Franco Armani e Leandro Gonzalez Pirez, aiutati dal nerazzurro Nicolò Barella e dal tecnico interista Chivu. Successivamente interrogato sull'accaduto, Dumfries ha negato di aver ricevuto insulti razzisti, mentre il tecnico Gallardo in conferenza ha chiesto scusa a nome della sua squadra: "È stata una pena, non è questa l'immagine del River che vogliamo dare al mondo".