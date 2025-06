Guardiola e l’idea turnover con la Juve: "Fa troppo caldo, così non si può"

Pep Guardiola rivoluziona ancora il Manchester City. L’allenatore ha fatto capire che a Orlando ci sarà una squadra diversa ad affrontare la Juve. "Giocheranno altri, anche nella prossima partita e nel secondo tempo. In queste condizioni non siamo pronti per giocare 90 minuti e all'intervallo faremo delle sostituzioni", ha annunciato il tecnico spagnolo.