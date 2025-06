Vlahovic bersagliato dai tifosi Juve sui social dopo gli errori contro il City: "Vi prego…”

Vlahovic criticato: gli errori contestati dai tifosi

L'attaccante della Juventus è stato bersagliato di critiche per l'errore arrivato nel primo tempo: Vlahovic ha ciccato un cross di Alberto Costa, fallendo una comoda palla gol dal dischetto del rigore e non concedendo a Koopmeiners (libero sul secondo palo), un comodo tap-in ravvicinato. I tifosi della Juve si sono scatenati: "Vi prego, cedetelo a qualcuno", ha scritto un tifoso su Twitter. "Speriamo che il Milan ci faccia un regalo e se lo compri", ha ribadito un altro. "Non ho visto cose del genere neanche in terza categoria", ha confermato un altro tifoso juventino, al quale hanno risposto in molti: "Sono più forte io, e non gioco da venti anni", oppure: "Io faccio il libraio, ma quel gol lo avrei segnato". Critiche che sono proseguite anche nella ripresa, quando davanti al portiere Ederson, ha fallito il tocco decisivo. Vlahovic ha poi messo a segno la rete del 5-2, che ha accorciato le distanze. Un gol che ha portato qualche tifoso a modificare il tono dei commenti: rimasti però nella stragrande maggioranza dei casi, molto negativi.