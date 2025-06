Tudor dopo il 5-2 contro il City: "Brutta sensazione. Arrivano quando vogliono, spendono 100 milioni"

La Juventus chiude la fase a gironi del Mondiale per Club con una brutta sconfitta per 5-2 contro il Manchester City. Troppo Guardiola per la squadra di Tudor che non riesce a reagire ai colpi degli avversari, complici anche le panchine iniziali di pedine fondamentali dei bianconero come Yildiz, Thuram e Kolo Muani. Sconfitta che però non condiziona la qualificazione agli ottavi di Locatelli e compagni: la Juve accede alla fase successiva del torneo dove affronterà la vincente del girone G, con il Real Madrid favorito. L'allenatore dei bianconeri Igor Tudor ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn: "Brutta sensazione, prendere 5 gol non è mai bello. Bisogna però anche parlare della loro qualità. C'eravamo qualificati e volevamo far riposare qualcuno. Loro giocano bene, sono stati bravi, complimenti a loro. Noi con la palla non abbiamo fatto bene. Loro pressavano nella maniera giusta per non farci uscire. Per stare meglio dobbiamo essere freschi, preparare bene le partite e poi si può fare qualcosa di diverso".