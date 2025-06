Weah, l’agente attacca la Juve: “Vergogna, non è una marionetta”

TORINO - L’agente di Weah all’attacco della Juve. “È una vergogna”: Badou Sambague non usa mezzi termini per descrivere la situazione che coinvolge il suo assistito, Timothy Weah, e il club bianconero. Nonostante l’intesa tra i club – che prevedeva una cessione verso il Nottingham Forest nell’ambito dell’operazione da circa 25 milioni di euro (inclusivi di bonus e del cartellino di Mbangula) – il giocatore non ha accettato il trasferimento. “Finché non sarò qui, nessuno spingerà uno dei miei giocatori… come una marionetta”.