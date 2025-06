La FIFA e i milioni arabi: cosa c’è dietro gli accordi milionari

Dopo il Mondiale in Qatar e quello tra Usa, Messico e Canada, nel 2030 la Fifa organizzerà la prima rassegna iridata itinerante: si giocherà infatti in Spagna, Portogallo, Marocco e anche in Sudamerica, toccando per la prima volta tre continenti al netto delle difficoltà logistiche e di recupero fisico degli atleti. Nel 2034 sarà il turno dell’Arabia Saudita, diventata nel frattempo uno dei principali finanziatori della Fifa. L’ultimo accordo è stato siglato a inizio giugno con il fondo sovrano Pif, e fa seguito a quello stipulato con il colosso petrolifero Aramco. Il calcio in Arabia è il veicolo promozionale di Vision 2030, che punta a stravolgere l’economia saudita tramite l’intrattenimento. E mentre chi lotta per i diritti umani denuncia abusi e pericoli, Zurigo passa all’incasso.