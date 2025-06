L'Al-Hilal di Inzaghi sogna in grande: prima vittoria al Mondiale per Club, ora il City

Simone Inzaghi ha iniziato la sua nuova avventura all' Al-Hilal con il piede giusto. La formazione saudita ha conquistato la sua prima vittoria al Mondiale per Club battendo 2-0 il Pachuca , grazie ai gol di Salem Al Dawsari e Marcos Leonardo . Il successo consente alla squadra di qualificarsi agli ottavi di finale, dove affronterà un avversario di altissimo livello: il Manchester City di Pep Guardiola . Un banco di prova che richiama ricordi intensi per Inzaghi , che proprio contro i Citizens perse la finale di Champions League nel 2023 alla guida dell'Inter. Ma oggi l'allenatore guarda avanti con rinnovato entusiasmo: "Affrontare Guardiola è sempre un piacere. È il migliore e continua a migliorarsi. Sono queste le partite che ci fanno crescere", ha dichiarato al termine del match.

Inzaghi plasma il nuovo Al-Hilal: gioco sulle fasce, ambizione e rinforzi in arrivo

Nonostante sia alla guida della squadra da poche settimane, l'impronta di Inzaghi è già visibile: gioco aggressivo sulle fasce, connessioni ben rodate (come quella tra Cancelo e Malcolm) e un'identità tattica che comincia a prendere forma. Il cammino nel girone parla chiaro: due pareggi contro Real Madrid e Salisburgo e una vittoria contro i messicani. La dirigenza saudita ha affidato a Inzaghi un progetto ambizioso: costruire una squadra di successo. I nomi in rosa sono già importanti (Koulibaly, Mitrovic, Milinkovic Savic, Ruben Neves) ma la lista dei desideri è ancora lunga. Theo Hernandez sembra vicino alla firma, mentre il sogno resta Victor Osimhen, che però continua a rifiutare un'offerta da 40 milioni l'anno. E si parla persino di Lionel Messi. Intanto l'obiettivo a breve termine è chiaro: superare il City e, magari, ritrovare ai quarti proprio l'Inter, in un incrocio che avrebbe il sapore del destino. Ruben Neves carica l'ambiente: "Dobbiamo giocare da squadra, come contro il Real. Il City è fortissimo, ma daremo tutto. Vedremo cosa succede". Il nuovo corso dell'Al-Hilal è appena iniziato, ma Inzaghi ha già acceso la miccia: il sogno internazionale è più vivo che mai.