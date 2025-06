Ravanelli rimprovera Vlahovic e il gesto verso Yildiz: "Non deve farlo, forse ha troppo ego"

Non è un periodo semplice per Vlahovic, che ieri è stato bersagliato dai tifosi della Juve prima del gol segnato al City nel finale di gara. La rete, comunque, non ha spostato gli equilibri. Ad andare contro l'attaccante però c'è anche Fabrizio Ravanelli che su Mediaset non ha fatto sconti a Dusan, soprattutto per l'atteggiamento: "Vlahovic ha fatto veramente un bel gol, bisogna riconoscere lo smarcamento e il tiro angolato di piatto che ha messo sul secondo palo - ha detto sui canali Mediaset - Però la sua partita è stata insufficiente".