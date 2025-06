Benfica-Chelsea: dove vedere in tv e orario della sfida del Mondiale per Club

Benfica-Chelsea andrà in scena oggi, sabato 28 giugno, alle ore 22 al Bank of America Stadium di Charlotte.

Ilentra nel vivo con l'inizio della fase a eliminazione diretta. Dopo il derby ad alta tensione tra le due brasiliane, Palmeiras e Botafogo , la prima giornata degli ottavi di finale si chiudere con. I portoghesi sono reduci dalla bella vittoria contro il Bayern Monaco che ha permesso alla squadra didi chiudere la fase a gironi da prima. I ragazzi diinvece hanno faticato un po' di più nella prima fase del torneo finendo secondi., per la prima volta da avversario, ritrova gli ex compagni del Benfica.

Dove vedere Benfica-Chelsea in diretta tv

Benfica-Chelsea sarà trasmessa in diretta su DAZN, broadcaster del Mondiale per Club che ha deciso di rendere visibili in chiaro tutte le partite del torneo FIFA, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. DAZN è attivo sul canale 214 del palinsesto Sky e nella sezione "App" della Home di SkyQ. La gara verrà trasmessa in diretta tv in chiaro anche su Canale 5.

Benfica-Chelsea, la programmazione in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e su Mediaset Infinity, gratis su sito e app. Le omonime applicazioni sono scaricabili comodamente su smartphone e tablet, oltre ad essere accessibili da pc tramite un semplice login. Potrete seguire la partita del Mondiale per Club anche in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.