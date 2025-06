Klopp annienta il Mondiale per Club: "Follia assoluta, la peggior cosa mai sperimentata"

Jurgen Klopp non nasconde la sua contrarietà al nuovo formato del Mondiale per Club . In un’intervista concessa al quotidiano tedesco Die Welt, l’ex allenatore del Liverpool – oggi consulente delle squadre calcistiche del gruppo Red Bull – ha criticato duramente il nuovo formato della FIFA: " È una follia assoluta, la peggiore idea mai sperimentata nel calcio ".

Klopp contro il Mondiale per Club: "I giocatori non hanno tempo per recuperare"

"Capisco che per alcuni club i soldi siano tanti - ha proseguito - ma non è così per tutti. I giocatori non hanno più tempo per recuperare, né fisicamente né mentalmente. L'anno scorso c'erano Coppa America ed Europeo, quest'anno il Mondiale per Club, e l'anno prossimo il Mondiale. Quando dovrebbero riposarsi?".

"Temo un'ondata di infortuni mai vista"

L’ex tecnico tedesco ha quindi tracciato un paragone con un altro sport professionistico: "Un giocatore della Nba guadagna tanto e si riposa quattro mesi all'anno. Virgil van Dijk non ha mai avuto una pausa del genere, né quegli stipendi". Infine, guardando alla stagione 2025-2026, Klopp ha lanciato un allarme: "Temo un'ondata di infortuni mai vista. Si pretende che giochino ogni partita come se fosse una finale, 70 o 75 volte l'anno. Non si può andare avanti così. Senza pause, anche il prodotto perde valore. In tutta la mia carriera, ho avuto solo una volta una preparazione di due settimane e mezzo con l'intera squadra a disposizione. Poi abbiamo giocato ogni tre giorni per un anno intero. È disumano".