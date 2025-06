Mondiale per club, il Palmeiras è la prima squadra qualificata ai quarti

È il Palmeiras la prima squadra qualificata ai quarti di finale del Mondiale per club : nel derby brasiliano col Botafogo , la squadra di San Paolo ha sconfitto 1-0 i rivali carioca dopo i tempi supplementari.

Decide il gol di Paulinho

Senza reti a Philadelphia il risultato dopo novanta minuti di gioco in una partita tirata, che aveva visto il Palmeiras restistere al forcing finale del Botafogo in dieci uomini, dopo l'espulsione di Gomez per doppia ammonizione nel finale. Uno sforzo premiato ai tempi supplementari, quando Paulinho, al minuto numero 100, firma la rete che vale i quarti, contro la vincente della sfida tra Benfica e Chelsea.