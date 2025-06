Mondiale per club, il primo quarto di finale sarà Chelsea-Palmeiras

Chelsea, servono i supplementari per battere il Benfica

A Charlotte meteo ancora protagonista, con l'ormai consueta sospensione per avverse condizioni: partita sospesa quasi per due ore per la classica perturbazione. Alla fine il Chelsea domina la partita, trova il vantaggio grazie a una punizione di capitan James, ma subisce il pareggio del Benfica a ridosso del recupero grazie a Di Maria che su rigore spiazza Sanchez riportando il risultato in equilibrio. Si va ai supplementari, i portoghesi restano subito in dieci uomini per l'espulsione di Prestianni che rimedia il secondo cartellino giallo nel giro di pochi minuti. A quel punto la strada per la formazione inglese è in discesa: in avvio del secondo tempo supplementare Nkunku sfrutta l'ennesimo intervento incerto del portiere Trupin per infilare la porta lusitana. Poco dopo Pedro Neto si invola verso la porta avversaria e con un sinistro ben calibrato firma il tre a uno. Prima del fischio finale Dewsbury-Hall segna il quarto gol sfruttando un ottimo assist di Palmer. Ora il Chelsea è atteso dalla sfida con il Palmeiras che vale l'accesso in semifinale.