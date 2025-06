Mondiale per Club, l'allarme di Chivu per il meteo: "Se ci fanno aspettare due ore è un problema"

CHARLOTTE (Stati Uniti) - Al Mondiale per Club Fifa si inizia a fare sul serio: non si può più sbagliare perché è arrivato il momento della fase a eliminazione diretta. Domani l'Inter affronta i brasiliani del Fluminense negli ottavi di finale e Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa: "Vogliamo onorare il nostro livello e quello che la nostra società rappresenta nel mondo - le parole dell'allenatore dei nerazzurri - ci siamo allenati in modo diverso con più caldo, ma siamo pronti per la partita e per passare il turno. Il meteo? Spero si prenda una decisione prima che si inizi. Se arriviamo e ci dicono di aspettare due ore diventa difficile perché non si tratta di qualcosa che si può rimandare da un minuto all’altro, si tratta di come e quanto si mangia. Quanto si beve. Siamo professionisti e per esprimerci per 120 minuti dobbiamo essere pronti. Spero che entro domani si faccia chiarezza per capire se l’allerta potrebbe esserci e prendere la responsabilità di decidere senza influire sul gioco e sui giocatori".