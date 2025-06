Mondiale per club, Guardiola risponde a Klopp: "Molte squadre si lamentano perché non sono qui"

"È una follia assoluta. È la peggior idea mai implementata nel calcio". Così Jurgen Klopp sul Mondiale per Club prima di Manchester City-Al Hilal , valida per gli ottavi di finale della prima edizione della kermesse intercontinentale Fifa . Parole che sono state commentate da Pep Guardiola alla vigilia del match contro la squadra allenata da Simone Inzaghi : "So da dove viene la sua idea. Abbiamo combattuto molto insieme su come aggiungere qualità al calcio quando andavamo alle riunioni UEFA, in particolar modo quando discutevamo del calendario della Premier League. Abbiamo discusso su come dare più riposo ad allenatori e giocatori. Quindi, il suo commento non mi hanno sorpreso. Lo capisco. Lo rispetto. Ho avuto un rapporto incredibile con Jurgen per molti anni come rivali".

Guardiola: "Seguiamo le regole della Fifa, della Uefa e della Premier League"

Guardiola ha poi aggiunto: "Ora si è fatto da parte come allenatore e capisco le sue argomentazioni, perché le difenderei anch'io. Allo stesso tempo, come allenatori, abbiamo un lavoro. Seguiamo le regole della FIFA, della UEFA e della Premier League. Moltissime squadre si lamentano di queste competizioni perché non sono qui. Avrebbero i loro media e i loro tifosi e ci sarebbero entrate. Certo, non è una situazione ideale per un allenatore. Mi piacerebbe avere due mesi per prepararmi alla prossima stagione? Sì. Mi piacerebbe essere riposato per la prossima stagione? Sì. Ma è così".

Guardiola sull'impatto del Mondiale per club sulla prossima stagione

Guardiola ha cocnluso: "Sono preoccupato rispetto a come potrebbe incidere il Mondiale per club sulla prossima stagione? Cerco di non pensarci, altrimenti sarei troppo ansioso. Faremo riposare la squadra in base a quanto la Premier League ci concederà. Forse a novembre, dicembre, gennaio, potrei dire: 'Siamo un disastro. Siamo esausti. Il Mondiale ci ha distrutti'. Vedremo".