Lautaro Martinez e il duro sfogo dopo la sconfitta dell'Inter: "Chi non se la sente..."

Lautaro Martinez non ci sta. Al termine del confronto tra Inter e Fluminense , che ha visto i brasiliani staccare il pass per i quarti di finale del Mondiale per Club, il capitano nerazzurro non ha nascosto la delusione e l'amarezza per il risultato odierno e per l'atteggiamento di alcuni suoi compagni di squadra. In ottica futura, l'attaccante argentino ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro allo spogliatoio.

Il duro sfogo di Lautaro Martinez dopo Inter-Fluminense: "Qua bisogna voler stare"

Così Lautaro Martinez ai microfoni di DAZN: "Sicuramente fa male, perché veniamo da tanti colpi, questo era un ultimo obiettivo che avevamo, con la poca forza che ci è rimasta. Le poche gambe che ci sono rimaste. Io per primo ci ho messo il cuore in ogni allenamento, mi dispiace tanto, mi dispiace perdere, per il gruppo. Però c'è una cosa che voglio dire: qua bisogna voler stare, - ha precisato - perché qua noi stiamo lottando per obiettivi. Il messaggio è chiaro: chi vuole stare con noi, sta. Chi non vuole stare, deve andare via. Noi siamo qua a fare di tutto, però ho visto tante cose che non mi sono piaciute. Come capitano, come capo di questo gruppo dopo il mister, è quello che posso dire: io son così, o da un lato o dall'altra parte, io voglio lottare per obiettivi, perché siamo una squadra importante e negli ultimi anni l'abbiamo riportata in alto. Chi vuole restare per cose importanti, deve restare. Chi non vuole, arrivederci".

Lautaro Martinez: "Resettare tutto, ma non solo io"

Lautaro Martinez ha poi proseguito: "Cose fuori dal campo? Tutto, in generale. Resettare tutto, ma non solo io, tutti. Perché da solo non si fanno le cose. Lottiamo tutti insieme, perdiamo tutti insieme. Sono il capitano e per questo vengo qui a parlare. Chiedo scusa ai tifosi, perché un'altra sconfitta fa malissimo. Abbiamo lasciato tutto dentro il campo, siamo alla fine di una stagione troppo lunga fisicamente e mentalmente. Adesso dobbiamo recuperare energie, dobbiamo pensare alle nostre vacanze, a recuperare e poi ripartire dalla voglia di lottare per obiettivi importanti", ha concluso il "Toro".

Chivu: "Lo sfogo di Lautaro? Noi siamo dei vincenti"

Cristian Chivu, a Sportmediaset, ha commentato così il duro sfogo di Lautaro: "Noi siamo dei vincenti, abbiamo una competitività che ci porta a tirar fuori l'orgoglio e il carattere che vogliamo trasmettere a tutti. In qualche conferenza l'ho detto anch'io, forse con toni più delicati, però questo vale per ogni squadra e società. Chi vuole riscattarsi dopo un'annata non semplice e puntare a vincere dei trofei, deve restare unito".