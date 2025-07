Marotta e la verità sulla frase di Lautaro: la frecciata durissima è per Calhanoglu

"Ho visto tante cose che non mi sono piaciute. Chi vuole restare per cose importanti, deve restare. Chi non vuole, arrivederci". Questo è stato lo sfogo di Lautaro Martinez al termine dell'eliminazione dell'Inter al Mondiale per Club per mano del Fluminense. Dichiarazioni, quelle del capitano nerazzurro, che hanno trovato l'eco del presidente Marotta, che a DAZN ha commentato: "Le sue sono parole da capitano, condivise dalla società".