Inzaghi commosso dopo la vittoria con il City, il paragone con Messner in diretta tv: "Come scalare l'Everest, ma..."

ORLANDO (STATI UNITI) - " La chiave sono stati i giocatori, il cuore che hanno messo in campo ". Simone Inzaghi applaude i suoi dopo l'impresa al Mondiale per Club, con l' Al Hilal capace di eliminare agli ottavi il favorito Manchester City dopo un match vietato ai deboli di cuore e risoltosi solo ai tempi supplementari. "Dovevamo fare qualcosa di straordinario perché sapevamo quanto sia forte il Manchester City", spiega Inzaghi che poi paragona l'impresa dei suoi a quella dell' alpinista Reinhold Messner : "Sapevamo che dovevamo scalare l'Everest senza ossigeno e siamo stati grandi. Lavoriamo insieme solo da tre settimane e si può vedere quanto duramente si stiano impegnando i giocatori, l'impegno che stanno mettendo. Come allenatore, è di grande soddisfazione". Infine, l' elogio a Guardiola : "Pep è il miglior allenatore al mondo ma oggi abbiamo fatto del nostro meglio e abbiamo meritato", aggiunge l'ex tecnico dell' Inter .

Mondiale per Club, Guardiola: "Che peccato! Ora dobbiamo riposare e resettare"

Se Inzaghi e l'Al Hilal sorridono, dall'altra parte non possono fare altrettanto Pep Guardiola e il suo Manchester City, eliminati contro ogni pronostico agli ottavi di finale: "È un peccato, stavamo facendo un incredibile viaggio insieme ed eravamo in una buona posizione, con sensazioni davvero positive", commenta con amarezza il tecnico spagnolo. "Non posso ringraziare abbastanza i giocatori per come si sono allenati e per come hanno giocato. Ma è stata una partita difficile, con differenze minime. Abbiamo creato tanto e Bounou ha fatto delle incredibili parate ma eravamo troppo scoperti. Ci sarebbe piaciuto andare avanti, è un torneo che si gioca ogni quattro anni, e avevamo la sensazione che la squadra stesse facendo bene. Ma si torna a casa e questo è il momento di riposare e resettare in vista della nuova stagione", spiega l'ex allenatore del Barcellona e del Bayern Monaco.