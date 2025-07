Tudor prima di Real Madrid-Juve: "È la partita del torneo per noi"

La Juve è rimasta l'unica italiana ancora coinvolta nel Mondiale per club in seguito all'eliminazione dell'Inter per mano del Fluminense. I bianconeri voglino strappare la qualificazione per i quarti di finale. Agli ottavi lo scoglio è rappresentato dal Real Madrid di Xabi Alonso . In conferenza stampa Igor Tudor ha presentato la sfida: "Mi aspetto una partita difficile, contro una squadra blasonata con grandi qualità che, negli ultimi dieci anni, ha dimostrato il suo valore in tutte le competizioni".

Tudor: "Siamo preparati, vogliamo passare"

Tudor ha suonato la carica in vista della partita: "Ci siamo preparati. Vogliamo passare, vogliamo giocarci le nostre carte. Ci aspetta una partita difficile, l’abbiamo analizzata bene, ma io ho detto ai miei giocatori che queste sono le partite più belle da giocare". Quindi, l'allenatore si è concentrato sugli avversari: "L’ultima partita del Real Madrid mi è piaciuta tanto. Ho visto qualità, lavoro di squadra, sacrificio. Ho visto una squadra vera". Per Tudor non ci sono dubbi: "E' la partita del torneo per noi". Su come affrontare la partita: "La difficoltà della sfida è evidente, dobbiamo provare in tutti i modi a fare il nostro meglio per vincere e passare. Dobbiamo crederci, correre tanto, sacrificarci, non sbagliare niente e concedere il meno possibile. Io ci credo, quando poi comincerà la partita vedremo cosa succederà".