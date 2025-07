Real Madrid-Juve diretta Mondiale per Club: segui la partita degli ottavi di finale live

Real Madrid e Juventus si affrontano nel penultimo ottavo di finale del Mondiale per Club . I Blancos ci arrivano da primi del girone H, mentre i bianconeri come secondi (dietro al Manchester City) del gruppo G. La vincitrice incontrerà una tra Borussia Dortmund e Monterrey, match che si disputerà nella notte italiana: segui la partita in diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul sito de Il Corriere dello Sport .

20:40

Le dichiarazioni di Tudor

Tudor: "Rugani? Non importa il singolo, Ora c'è da fare lavoro di squadra, c'è da soffrire e credere, fare gol e non sbagliare dietro. E' una partita super difficile ma anche bellissima. Ho detto ai ragazzi di crederci veramente, perché nel calcio e nella vita bisogna fare così, senza rimpianti dopo la gara. Qualità le abbiamo, loro ne hanno sicuramente di più però servirà coraggio. Yildiz? Se oggi vogliamo fare qualcosa di straordinario contano tutti".

20:39

Le parole di Xabi Alonso su Mbappé

Xabi Alonso: "Mbappé ci sarà siciuramente, giocherà il secondo tempo anche solo per qualche minuto, dipenderà dalla partita ma ne parleremo e decideremo insieme".

20:35

La panchina del Real Madrid

A disposizione: Carvajal, Militao, Mbappe, Modric, Rodrygo, Lunin, Vazquez, Ceballos, Diaz, Enriquez, Ramon, Asencio, Andres, Munoz, Martin

20:24

Huijsen: "Sarà speciale"

Huijsen: "Sono stato alla Juve due anni e mezzo, conosco tutti .Sarà speciale ma in campo bisogna farsi sentire e io sono pronto".

20:22

Conceiçao: "Vogliamo dimostrare di essere una grande squadra"

Conceiçao: "Sono al 100% dopo il piccolo fastidio. Sto bene io e la squadra, ci siamo preparati al meglio per vincere. Sappiamo che il Real è una grande squadra, ma anche noi lo siamo e lo vogliamo dimostrare. Voglio fare gol, ma prima voglio aiutare la squadra".

20:20

Parla il doppio ex

Khedira a Dazn: "Oggi è una partita molto belle per me visto che ho giocato per entrambe. Juve? Ha cambiato molto negli ultimi anni, anche con un periodo molto difficile. Le prima due ha fatto bene, poi ha sofferto contro il City in una partita brutta. Oggi sarà importante la reazione contro un grande avversario come il Real. Sono molto felice che Chiellini sia in una posizione importante alla Juve".

20:10

La formazione ufficiale del Real Madrid

REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Rudiger, Tchouameni, Huijsen; Alexander-Arnold, Bellingham, Valverde, Guler, Fran Garcia; Gonzalo Garcia, Vinicius Junior. Allenatore: Xabi Alonso

20:05

La panchina della Juve

A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Garofani, Bremer, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Gonzalez, McKennie, Adzic, Kostic, Weah, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula

19:55

Juve, Tudor sceglie Rugani titolare

Per il difensore, quella contro il Real Madrid, sarà la partita di debutto assoluta in questo Mondiale per Club.

19:49

Juventus, la formazione ufficiale

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly; Alberto Costa, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Tudor

19:42

19:27

19:15

Tra poco l'ottavo di finale tra Real e Juve: l'orario

Real Madrid e Juventus scenderanno in campo alle 21, ora italiana.

Hard Rock Stadium - Miami