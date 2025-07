Big match all'Hard Rock Stadium di Miami tra Juventus e Real Madrid per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Una grande partita per i bianconeri, quando all'esterno le voci di mercato sono sempre più frequenti e sembrano anche dare fastidio all'interno. Come ha rimarcato il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini sul presunto interessamento per Victor Osimhen: "Dovete riempire pagine e vendere notizie", afferma ai microfoni di Dazn. "La verità è che tutti siamo concentrati sul presente, si leggono tante illazioni che a noi fanno ridere. Lasciamo voi parlare, noi stiamo lavorando e in questo momento la cosa più importante è il Real e la possibilità di andare avanti in questo torneo".