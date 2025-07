Huijsen, il giallo sullo sputo a Conceicao durante Real-Juve: la prospettiva inganna

ROMA - Sfida da grande ex per Dean Huijsen contro la Juve, squadra in cui il difensore spagnolo (rimpianto dai tifosi bianconeri) è cresciuto e che ha battuto insieme al suo Real Madrid negli ottavi del Mondiale per club. Una partita vinta 1-0 dai 'Blancos' di Xabi Alonso, che hanno così staccato il pass per i quarti di finale, al termine della quale ha fatto discutere sui social un episodio che ha visto protagonisti in campo proprio Huijsen e il bianconero Francisco Conceicao.