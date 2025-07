La Juve stinge per Sancho: Kolo Muani da proteggere

Juve va all’attacco e non si ferma a Jonathan David . Damien Comolli è pronto a cambiare volto al reparto offensivo e a consegnare a Igor Tudor i rinforzi capaci di far compiere il definitivo salto di qualità in termini di gol e forza d’urto. D’altra parte, il direttore generale è stato fin troppo chiaro dopo la sconfitta con il Real Madrid: « Dobbiamo imparare di nuovo a vincere , non pensare solo ai singoli giocatori, convincerci che possiamo vincere. Dobbiamo cercare di migliorare la squadra, portare il club in una posizione per poter vincere, e dobbiamo garantire ai nostri tifosi che faremo di tutto per riuscirci. Cercheremo di migliorare la squadra».

Juve, Osimhen è lontano

Una promessa che si è tradotta immediatamente nell’affondo decisivo per il bomber canadese e che avrà un seguito. Difficilmente con Victor Osimhen: i contatti con l’entourage del nigeriano sono proseguiti, ma c’è troppa distanza sulle cifre. E la clausola da 75 milioni è in vigore solo per l’estero, quindi il club campione d’Italia non farebbe certo degli sconti ai bianconeri. Quella per il nigeriano, insomma, è una pista raffreddata.

Juve, la formula per Kolo Muani e il caso Vlahovic

Nel frattempo, va sempre definito il futuro di Kolo Muani. Il francese, rimasto al Mondiale in prestito dal Paris Saint Germain, vorrebbe restare a Torino e la Juve sarebbe felicissima di poter rinnovare il suo affitto di un altro anno allestendo un affare con un diritto di riscatto a 40-50 milioni. Il Psg vorrebbe invece la certezza dell’obbligo di riscatto la prossima estate: si lavora proprio sulla formula, con l’insidia crescente chiamata Chelsea, che si è interessata a Randal e potrebbe sparigliare offrendo ai campioni d’Europa l’acquisto immediato a titolo definitivo, forte di una capacità di spesa che è sicuramente maggiore di quella bianconera. Parallelamente c’è da risolvere la questione Vlahovic: ogni giorno che passa, il bomber serbo si trasforma in un tappo per le manovre juventine; per questo la Continassa intende liberare spazio salariale e risparmiare i 12 milioni netti a stagione previsti dal contratto.

La Juve stringe per Sancho

Nelle ultime ore, intanto, Comolli ha proseguito i contatti per Jadon Sancho e nel dialogo con i Red Devils, la Juve ha provato a inserire Douglas Luiz e Weah, che piace anche al Monaco. L’inglese costa 29-30 milioni ma il problema è il suo ingaggio che al Manchester United percepisce 15 milioni a stagione: avrebbe già promesso di tagliarsi l’ingaggio, l’intesa però va trovata ad ampio spettro e ci vorrà ancora del tempo. La fiducia, in ogni caso, cresce. L’arrivo di Sancho è legato anche al futuro di Conceiçao per il quale continua il lavoro con il Porto, con la mediazione di Jorge Mendes, per abbassare la richiesta di 30 milioni. Capitolo difesa: in attesa di rinforzi, necessità evidenziata dal Mondiale, è arrivato al traguardo il rinnovo di Gatti fino al 2030 con opzione fino al 2031.