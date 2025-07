Bufera social Pavard, gioca a padel e fa infuriare i tifosi dell'Inter: "Caviglia guarita?"

Pavard gioca a padel e fa infuriare i tifosi dell'Inter. Il difensore francese è uno dei cinque giocatori rientrati in anticipo dal Mondiale per Club per i relativi problemi fisici che non gli avrebbero consentito di scendere in campo neanche nella fase finale del torneo americano. Nel caso specifico l'avventura di Pavard negli Stati Uniti si è conclusa anzitempo per un problema a una caviglia, rimediato a fine aprile contro la Roma, che gli ha fatto saltare tutte le partite di fine stagione (fatta esclusione per la finale di Champions League).