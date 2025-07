Inter, scoppia un’altra grana: Pavard gioca a padel e scatena la furia dei tifosi

Come se non bastasse dopo il polverone sollevato dalle parole di Lautaro , dalla risposta di Calhanoglu e da tutto ciò che ne è conseguito . Ieri in casa Inter un altro caso è scoppiato a causa di Benjamin Pavard , che in Sardegna si è fatto fotografare al termine di una partita a padel giocata a Porto Cervo e a cui ha preso parte anche il connazionale Theo Hernandez . Il difensore è ufficialmente in vacanza, ma sui social è scoppiata in poche ore una bufera perché il francese pochi giorni fa aveva lasciato anticipatamente gli Stati Uniti per il riacutizzarsi di un problema alla caviglia . Dopo aver disputato appena 58’ al debutto contro il Monterrey, il transalpino aveva alzato definitivamente bandiera bianca subito dopo la partita contro il River Plate (del 26 giugno scorso), lasciando anticipatamente il resto dei compagni che si erano appena qualificati alla fase a eliminazione diretta.

Bufera Pavard, Inter furiosa: cosa è successo

Sulla vicenda ci sono stati commenti da parte del club nerazzurro. Ma è chiaro che in Viale della Liberazione si sarebbero aspettati maggiore attenzione da parte del francese, ufficialmente infortunato. La foto, insomma, è stata fuori luogo. A maggior ragione in un momento così delicato per gli equilibri nello spogliatoio dopo quanto accaduto in seguito all'eliminazione dal Mondiale per club a Charlotte. In più c’è l’idea che le parole di capitan Lautaro dopo l’addio al torneo potessero riferirsi anche a Pavard, non soltanto a Calhanoglu. Di certo la seconda stagione del francese a Milano è stata più deludente rispetto alla prima e il difensore è stato bersagliato anche dagli infortuni, con più difficoltà a esprimersi in maniera costante. Il primo al bicipite femorale è avvenuto a fine 2024, il secondo invece ha condizionato il suo finale di stagione proprio con il guaio alla caviglia, che gli ha fatto perdere lo sprint decisivo in campionato e l’ha fatto rientrare solo per la finale di Champions. Il momento più alto della sua stagione l’ex Bayern l’ha toccato proprio segnando un gol ai tedeschi, il suo primo gol con la maglia dell’Inter, in occasione della sfida a San Siro nel ritorno dei quarti di finale.

Inter, un'altra grana dopo Calhanoglu: è bufera sui social

Da quel fastidio alla caviglia, in realtà, Pavard non si è più ripreso del tutto, visto che in finale a Monaco si è dovuto fare da parte dopo 53 minuti e negli Stati Uniti è tornato subito ai box dopo averci riprovato senza superare del tutto il guaio. Inevitabili le polemiche divampate sui social, dove si è fatto riferimento anche a quanto il padel solleciti le articolazioni della caviglia con il rischio di aggravare il problema e compromettere anche la prossima stagione. Qualcuno invece ha parlato di comportamenti fuori luogo e non necessari, collegando alla partita a padel di Pavard il like al post di Calhanoglu da parte di Thuram arrivato nei giorni scorsi. In casa nerazzurra non si sentiva di certo il bisogno di quest’altra grana e, dopo aver sbollito in vacanza la delusione per una stagione senza trofei, sarà necessario ripartire con il massimo focus possibile. Non solo con le prestazioni sul campo, ma anche con i giusti atteggiamenti fuori dal rettangolo di gioco per cominciare davvero ad aprire un nuovo ciclo.