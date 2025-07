Calhanoglu e Lautaro, arriva il primo contatto. Chi può arrivare all’Inter in caso di addio

Tra il sogno Ederson e l’ultima idea Richard Rios, passando pure per Frendrup, l’ Inter continua a ragionare sul dopo-Calhanoglu. Il futuro del giocatore turco resta nebuloso. Nel senso che ancora non sono arrivate prese di posizioni definitive da parte sua. In viale Liberazione, però, non vogliono farsi trovare impreparati. E, quindi, si continua a studiare chi possa prendere il posto del numero 20 nella mediana di Chivu. Un profilo che piace, dunque, è quello del centrocampista colombiano, di proprietà del Palmeiras : è un classe 2000 che si è preso la scena nelle ultime due stagioni, mettendo in mostra qualità importanti sia come costruttore di gioco sia come interditore, accompagnate da un fisico di tutto rispetto: 187 centimetri per 74 chili. Ha una clausola rescissoria irraggiungibile, visto che ammonta a 100 milioni di euro. Ma il Palmeiras è pronto a prendere in considerazione offerte dai 30 milioni in su, dopo averne respinta una da 25 del West Ham. Come spesso capita in Sudamerica, il cartellino è frazionato. Il suo club attuale, infatti, ne controlla il 70%, il Guaranì possiede il 14%, il Flamengo il 6 e, infine, i suoi rappresentanti il restante 10%.

L'ombra di Inzaghi

L’Inter ha già chiesto informazioni, ma lo scenario è complicato. Inoltre, non manca la concorrenza. Rios si sta mettendo in luce anche al Mondiale per club e questa notte (italiana) con il Palmeiras sfiderà il Chelsea per i quarti di finale. Sta di fatto che, oltre a Tottenham, Nottingham Forest ed Everton, piace pure a Inzaghi, che lo vorrebbe per il suo Al Hilal. Anzi, gli intrecci con il club saudita potrebbero anche moltiplicarsi. Visto che, in un primo momento, l’obiettivo per il centrocampo era Ederson, ma la pista si è raffreddata. Il brasiliano, infatti, preferisce restare in Europa. La novità, invece, è che, stando alle nuove indiscrezioni rimbalzate dalla Turchia, nel mirino dell’Al Hilal ci sarebbe pure Calhanoglu, ovviamente su indicazione di Inzaghi. L’offerta sarebbe ricchissima, vale a dire un triennale da 20 milioni a stagione, con possibilità poi di restare nel club entrando nello staff tecnico.

La smentita

Non è chiaro, invece, quanto finirebbe nelle casse dell’Inter. Probabilmente più di quanto sarebbe disposto a mettere sul tavolo il Galatasaray, se fosse confermato che non si andrà oltre i 15 milioni. Su queste basi, come ha fatto sapere il club nerazzurro, non si comincia nemmeno a trattare. Ce ne vogliono almeno il doppio. In viale Liberazione, insomma, non hanno intenzione di farsi condizionare né dagli strascichi del duro botta e risposta tra Lautaro e lo stesso Calha – confermato il contatto tra i due: non ha risolto la situazione ma à stato comunque un primo passo – e nemmeno dai soliti rumors, più o meno pilotati, provenienti dalla Turchia. L’ultimo sono le dichiarazioni del centrocampista turco, riportate dalla testata “Milliyet”: «Ora o mai più... Se non mi trasferisco quest’estate al Galatasaray, poi sarà molto difficile». Beh, Calhanoglu le ha smentite direttamente con l’Inter. E lo stesso ha fatto, attraverso altri canali, il suo procuratore Stipic. Resta il fatto che non passa giorno senza che dal Bosforo non arrivi qualche voce di questo genere. Che poi è ciò che fatto irritare Lautaro. E non solo lui dentro l’Inter…

Gli incastri

Per chiudere, si torna ad Ederson. Che, per l’Inter, rappresenta un sogno (quasi) impossibile, visto che ha una valutazione di una sessantina di milioni. Per il club nerazzurro si tratta di una cifra irraggiungibile, a meno che, appunto, non venga ceduto Calhanoglu per almeno 30 milioni e che venga trovata una sistemazione pure ad Asllani per non meno di 20. A quel punto ci si potrebbe sedere a tavola con l’Atalanta. In casa Inter, però, preferirebbero progettare l’assalto ad Ederson nell’estate 2026, quando ci saranno molte altre uscite che agevolerebbero l'operazione. Ma il brasiliano dovrebbe restare un altro anno a Bergamo. E non sembra questa la sua intenzione.