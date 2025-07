Palmeiras-Chelsea: dove vederla in tv, orario e formazioni della sfida del Mondiale per Club

Nella notte italiana, Palmeiras e Chelsea si giocheranno un posto in semifinale. Il remake della finale del Mondiale per Club nel 2022 decreterà chi entrerà tra le migliori quattro squadre del mondo. I brasiliani arrivano da imbattuti alla sfida contro la squadra di Maresca: primo posto nel girone e poi la vittoria ai tempi supplementari agli ottavi nel derby brasiliano contro il Botafogo. Percorso più travagliato per il Chelsea che ha chiuso la fase a gironi alle spalle del Flamengo, per poi battere il Benfica 4-1, ma solo ai supplementari.

Palmeiras-Chelsea, l'orario

Dove vedere Palmeiras-Chelsea in diretta tv

Palmeiras-Chelsea, la programmazione in streaming

Palmeieras-Chelsea sarà disputata mercoledì 2 luglio alle 3 ora italiana al Lincoln Financial Fiedl di Philadelphia.Palmeieras-Chelsea sarà trasmessa in diretta tv su DAZN , broadcaster del Mondiale per Club che ha deciso di rendere visibili in chiaro tutte le partite del torneo FIFA, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. DAZN è attivo sul canale 214 del palinsesto Sky e nella sezione "App" della Home di SkyQ.

Servizio streaming attivo su DAZN , gratis su sito e app. Le omonime applicazioni sono scaricabili comodamente su smartphone e tablet, oltre ad essere accessibili da pc tramite un semplice login. Potrete seguire la partita valda per i quarti di finale anche in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Ferreira e Maresca

PALMEIRAS (4-3-3): Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael, Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Estêvão; Mauricio, Allan, Vitor Roque. All: Abel Ferreira.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; James, Lavia; Madueke, Fernandez, Palmer; Delap. All: Enzo Maresca.