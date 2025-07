TORINO - Jonathan David è arrivato in Italia. È tutto fatto per il nuovo attaccante della Juve, che è sbarcato a Malpensa e ora viaggerà in direzione Continassa per le visite mediche e la firma sul contratto. Dopo giorni di trattative sta per arrivare l'ufficialità: il classe 2000 sarà il nuovo rinforzo in avanti per la squadra di Tudor.