Psg, la punizione contro il Bayern Monaco diventa uno "schema comico"

Il Psg si è qualificato per la semifinale del Mondiale per Club : 2-0 al Bayern Monaco al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta con gol di Doué al 78' e Dembélé al 96'. All'interno di un match palpitante anche una piccola sbavatura dagli effetti comici. Un granello di sabbia negli ingranaggi perfetti del Paris .

Lo schema comico del Psg

Al terzo minuto di gioco della ripresa, il Psg ha cercato di realizzare uno schema sugli sviluppi di un calcio di punizione. Gli effetti non sono stati, palesemente, quelli desiderati perché l'appoggio ravvicinato di Hakimi si è tramutato in un passaggio per un avversario che ha recuperato il possesso palla ed è ripartito a tutta velocità rischiando di prendere in contropiede i campioni d'Europa in carica.