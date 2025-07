«Uscire in quel modo è un rischio. Accetti il rischio di far infortunare l'avversario. E dopo, non succede nulla». Neuer ci va giù pesante con Donnarumma dopo l'infortunio di Musiala: «Gli ho chiesto se non volesse avvicinarsi. Jamal era lì sdraiato, molto probabilmente ora rimarrà in ospedale. Penso sia appropriato, per rispetto, chiedere scusa. Solo allora lui si è avvicinato». Il portiere del Bayern ha anche definito gli italiani «molto emotivi. lo avrei reagito diversamente».