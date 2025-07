Il Real Madrid non sbaglia un colpo: Borussia ko

NEW YERSEY (Usa) - Martedì prossimo, toccherà al Real Madrid giocarsela con i campioni d’Europa del Paris Saint Germain, in una semifinale del nuovo Mondiale per club che assomiglia parecchio a una finale anticipata. A qualche ora dal successo dei parigini sul Bayern, i blancos, al MetLife Stadium, New Jersey, si sbarazzano con qualche sofferenza di troppo dell’altra rappresentante tedesca, il Borussia Dortmund . I due Garcia, Gonzalo e Fran, sembrano mettere subito in discesa la gara per il Real. Nel movimentatissimo finale, però, Beier e un rigore di Guirassy, intervallati da un gol di Mbappé, fissano il definitivo 3-2.

Real, cambi tattici in difesa

Medesimo undici che aveva vinto e convinto contro Salisburgo e Juventus per Xabi Alonso che, stavolta, però, rinuncia al terzetto difensivo, per tornare alla più ortodossa linea arretrata a quattro, attraverso l’avanzamento di qualche metro di Tchouameni, che si mette sulle tracce di Julian Brandt. Confermatissimo, così, anche il rampante Gonzalo Garcia, con un Mbappé non ancora al meglio che parte nuovamente dalla panchina. Sul fronte teutonico, assente lo squalificato Jobe Bellingham, che così non può vivere la sfida tutta in famiglia col fratello blanco Jude, Nico Kovac pare optare per lo stesso Brandt con l’idea dichiarata di aumentare controllo e qualità in mezzo al campo, dietro Guirassy, due reti decisive negli ottavi con i Rayados di Monterrey, e Adeyemi.

Dominio spagnolo nel primo tempo

Ed in effetti, i prussiani paiono far subito loro il pallino del gioco, ma si dimostrano lenti e prevedibili, mentre il Real punge, eccome, specie sul fronte sinistro, dove si muove il vivacissimo Fran Garcia e, al 10’, trova il vantaggio con Gonzalo, che insacca da centro area, servito da Arda Guler. Quarta rete nel torneo per il canterano, che così eguaglia Marcos Leonardo del già eliminato Al Hilal di Simone Inzaghi. Altri dieci minuti e arriva anche il raddoppio dell’altro Garcia, Fran, che arriva a rimorchio su un centro dalla destra di Alexander-Arnold. Poi, l’ex Bellingham e, soprattutto, Vinicius, si divorano il possibile tris.

Mbappé certifica il successo del Real

All’inizio della ripresa, triplo cambio per i tedeschi, che si ripresentano con Yan Couto, Nmecha e Beier. E, proprio Beier, in pieno recupero, va a segno e riapre la gara. Una mezza girata del positivo Mbappé pare chiuderla definitivamente, ma Guirassy, che costringe al fallo di rigore Huijsen, espulso, la mantiene viva fino agli ultimi secondi col gol del definitivo 3-2. Avanti il Real.