Courtois, che difesa a Donnarumma dopo Musiala e le critiche di Neuer: "Credo che Gigio..."

ROMA - Thibaut Courtois si schiera dalla parte di Gianluigi Donnarumma, finito al centro delle polemiche dopo l’uscita di porta che ha provocato, in maniera del tutto accidentale, il grave infortunio di Jamal Musiala durante PSG-Bayern. Il portiere del Real Madrid non comprende le dure accuse mosse da Manuel Neuer. L’azione che ha portato alla grave lesione di Musiala – con la caviglia completamente piegata sotto il peso di Donnarumma, uscito per recuperare il pallone – ha acceso il dibattito. Dopo le critiche veementi di Neuer, ora è Courtois a dire la sua: "Ho pensato subito che fosse una scena brutta da vedere," ha commentato dopo la vittoria del Real Madrid contro il Dortmund nei quarti del Mondiale per Club. "Ma dire che Donnarumma è colpevole mi sembra davvero esagerato. Noi portieri andiamo sul pallone, così come gli attaccanti vengono su di noi. È un duello come un altro”.