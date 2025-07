Bonny, dal judo al calcio: "Fino a diciassette anni non giocavo in attacco"

Ange-Yoan Bonny ha parlato ai canali ufficiali dell'Inter svelando alcuni retroscena: "Da piccolo ero iperattivo, il judo non bastava a scaricarmi. Così mia mamma mi ha iscritto in una squadra di calcio quando avevo cinque o sei anni. È stato un colpo di fulmine. Da quel momento non ho mai smesso. Fino a sedici, diciassette anni giocavo a centrocampo. Poi mi hanno spostato in attacco, direi che è andata bene visto com'è proseguita la mia carriera".