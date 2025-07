Mondiale per Club, Fluminense in semifinale: la reazione della tifosa novantanovenne è virale

Perché il calcio è una passione che non conosce età: letteralmente. Su Tik Tok è virale il video di una nonna novantanovenne che esulta al fischio finale di Fluminense-Al Hilal, valida per i quarti di finale del Mondiale per Club. Nel video si vede l'anziana donna, ripresa da una telecamera di sorveglianza in casa, dapprima battere le mani per incoraggiare Thiago Silva e compagni nelle battute finali del match contro l'undici allenato da Simone Inzaghi, poi inchinarsi davanti al televisore al triplice fischio e scatenarsi in una esultanza sfrenata, tra giravolte e braccia agitate a più non posso. Gioia pura prima di lasciare la stanza con la maglia numero dieci della Fluminense indosso.