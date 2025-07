Mbappé ritira la denuncia contro il Psg: cosa è successo

A pochi giorni dalla sfida in campo contro il suo passato, con Real Madrid-Psg in programma mercoledì 9 luglio per i quarti del Mondiale per Club, Kylian Mbappé ha deciso di ritirare la denuncia fatta contro il suo vecchio club. Secondo quanto riportato dall'Equipe, l'attaccante dei Blancos ha deciso di chiudere l'azione legale presentata lo scorso 16 maggio per "mobbing". La denuncia aveva portato la Procura di Parigi ad aprire un'indagine contro ignoti per molestie morali contro il calciatore.