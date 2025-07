Calhanoglu, c’è l’ultimatum: l’Inter fissa la data di scadenza per la sua risposta sul futuro

È il grande protagonista del mercato estivo dell’Inter, ma attorno ad Hakan Calhanoglu ci sono soltanto tante voci e nessuna mossa ufficiale . In casa nerazzurra non si sente l'obbligo di vendere il giocatore. Anzi è tutt'altro che così e l’Inter ha deciso in ogni caso che la situazione deve essere definita prima del ritiro, che inizierà sabato 26 luglio e quindi esattamente tra 17 giorni . I rumors si rincorrono e si continua a parlare di addio, ma nessuna offerta è arrivata fin qui dal Galatasaray nonostante il tema sia al centro del dibattito del calciomercato ormai da quasi un mese. Nemmeno il diretto interessato ha compiuto passi ufficiali , senza manifestare espressamente con la dirigenza l’intenzione di tornare in Turchia o viceversa per una permanenza a Milano.

Calhanoglu, ecco quanto chiede l'Inter per la cessione

Dal canto suo l’Inter è sempre rimasta ben salda sulla propria posizione, con la valutazione che si assesta sui 30-35 milioni per una cessione. In più il club di Viale della Liberazione non aveva messo in preventivo il suo addio e dunque la prima mossa spetta a chi vorrebbe acquistare il cartellino, in questo caso i campioni di Turchia del Galatasaray. Servirà una svolta nei prossimi giorni per dare contorni più concreti alla telenovela, ma se nulla dovesse smuoversi l’ex Milan è destinato a rimanere alla Pinetina. A tutto questo si aggiunge il fatto che Cristian Chivu considera il numero 20 come un elemento prezioso per il sistema di gioco nella sua nuova Inter, anche alla luce dell’esperienza sviluppata in materia al centro del campo. L’ex tecnico del Parma per una questione di infortunio non ha potuto testarlo al Mondiale per club in America, ma è pronto a metterlo al centro del suo progetto sin dal ritiro estivo in vista della prossima stagione.

Calhanoglu, l'Inter vuole chiarezza

Se c’è la possibilità che Calhanoglu possa restare, non va però sottovalutata nemmeno la presenza in questi giorni del vicepresidente del Galatasaray in Italia per sciogliere la matassa legata al futuro di Osimhen. Nuovi scenari dunque possono schiudersi per sbloccare l’attuale fase di stallo, ma l’Inter è pronta a qualsiasi eventualità. Allo stesso tempo, Chivu è convinto di poter intercedere tra Calhanoglu e Lautaro, in modo da ricomporre la frattura apertasi a Charlotte al Mondiale per club dopo le parole del capitano e ritrovare al più presto l’unità d’intenti. Una posizione chiara e definitiva a un certo punto dovrà prenderla anche lo stesso giocatore turco, diviso al momento tra la possibilità di continuare il suo ciclo come punto di riferimento all’Inter e il desiderio di rientrare nel suo Paese per vestire la maglia del Galatasaray. In ogni caso entro 17 giorni l'Inter vuole che sia fatta chiarezza su una situazione ormai in ballo da quasi un mese.