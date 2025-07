Courtois attacca Tebas: "È sempre la stessa storia, in Italia non parlano così"

Courtois: "Non siamo in vacanza, meritiamo riposo"

In zona mista, come ha riportato As, Courtois non ha usato mezzi termini: "Tebas? È sempre la stessa storia. Non ho mai sentito un presidente in Italia o in Inghilterra fare commenti del genere. Non siamo in vacanza, abbiamo appena giocato il Mondiale per Club, un evento ufficiale FIFA". Il numero uno del Real ha puntato il dito contro l'organizzazione spagnola, colpevole (a suo dire) di non considerare adeguatamente gli sforzi delle squadre impegnate a livello internazionale. "Siamo l'unico sport al mondo che gioca per 11-12 mesi all'anno. Questo è l'errore di fondo. Spero che la Liga rifletta e rinvii il match, magari di una settimana. Loro possono anche non apprezzare il Mondiale per Club, ma esiste, siamo qui e meritano di rispettare il nostro recupero e la nostra preparazione". Il Real Madrid, impegnato quest'estate nel nuovo formato del torneo mondiale, ha chiesto più volte un rinvio per avere più tempo per il rientro e la preparazione alla Liga, ma la richiesta è stata respinta. Ora, anche grazie alle parole del suo portiere, la polemica è destinata a infiammarsi.