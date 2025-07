Juve, nuova offerta per Conceiçao: tutti i dettagli dell'affare con il Porto

La Juventus lavora per acquistare il cartellino di Francisco Conceiçao . Trattativa in corso con il Porto , la cui richiesta è pari a 25 milioni di euro. Nelle ultime ore, nuova offerta dei bianconeri , che vogliono accontentare Igor Tudor e trattenere il fantasista lusitano. Le parti sono al lavoro per trovare un accordo e consentire al ragazzo di restare a Torino.

Juve, nuova offerta per Francisco Conceiçao: si lavora con il Porto

Francisco Conceiçao è una delle priorità del mercato estivo della Juventus. Comolli spinge per convincere il Porto ad accettare la nuova proposta economica della Vecchia Signora, arrivata a mettere sul piatto 22 milioni di euro per il classe 2002. Offerta rispedita al mittente, ma i portoghesi sono disposti ad abbassare le loro pretese iniziali e a chiudere l'affare per 25 milioni. Fondamentale, in tal senso, il lavoro dell'agente Jorge Mendes: la mossa giusta potrebbe essere allungare di un anno il prestito oneroso e garantire l'obbligo di riscatto per la prossima estate, dopo aver già versato 9 milioni nelle casse del Porto per la stagione 2024/25. Parti più vicine dopo l'ultimo rilancio, ma la Juve vuole provare a chiudere entro il 16 luglio, quando la clausola rescissoria del giocatore toccherà quota 45 milioni.

Le alternative a Conceiçao: si lavora per Sancho, riflettori su Adeyemi

Non solo Conceiçao. La Juve continua a lavorare per Jadon Sancho, esterno offensivo di proprietà del Manchester United, reduce da una buona stagione con il Chelsea. Vicina l'intesa con i Red Devils sulla base di 25 milioni di euro più bonus, mentre è entrata nel vivo la trattativa con l'entourage dell'inglese, che guadagna attualmente 10 milioni netti in Inghilterra (15 lordi). L'intenzione di Comolli è proporre lo stesso range accettato da Jonathan David (6 milioni più di bonus), così da arrivare agli 8 richiesti dal calciatore. Sancho e Conceiçao, peraltro, non sarebbero più alternativi qualora i bianconeri riuscissero a trovare una sistemazione per Nico Gonzalez, che ha disatteso le aspettative nell'annata appena trascorsa. La valutazione dell'argentino, per cui c'è l'interesse del Marsiglia, si aggira intorno ai 25 milioni di euro. In entrata, oltre a Conceiçao e Sancho, la Juve segue con attenzione anche la pista Karim Adeyemi, classe 2002 che vanta un contratto fino al 2027 con il Borussia Dortmund. Per strapparlo ai gialloneri, servirebbero 45-50 milioni di euro.