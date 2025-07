Mbappé mette ko un uomo a bordocampo e corre spaventato, poi il gesto da campione

Durante il riscaldamento prepartita del Mondiale per Club , Kylian Mbappé si è reso protagonista di un episodio tanto sfortunato quanto umano. Mentre si preparava per la semifinale tra il suo Real Madrid e il Paris Saint-Germain , il francese ha colpito involontariamente alla testa un volontario FIFA a bordocampo con un potente tiro mal indirizzato. L'uomo, stordito, si è accasciato a terra in preda al dolore, ma Mbappé non ha esitato: si è subito precipitato verso di lui per prestargli soccorso, mostrando grande preoccupazione.

Un gesto di grande empatia di Mbappé

La scena si è svolta a margine di un riscaldamento piuttosto frettoloso, causato da un ritardo delle squadre a causa del traffico tra Manhattan e lo stadio. Real Madrid e Psg sono arrivati tardi, e l'inizio della partita è slittato di 10 minuti. In quel clima concitato, Mbappé stava calciando in porta quando con un tiro mal calibrato ha colpito in pieno volto un volontario FIFA a bordocampo. Il fuoriclasse francese non ha perso tempo: ha raggiunto l'uomo, si è accertato delle sue condizioni, lo ha aiutato a sedersi, gli ha passato dell'acqua e lo ha rassicurato mentre attorno si radunavano altri membri dello staff. Un episodio che ha messo alla luce il lato più umano e compassionevole del numero 9 del Real, in una serata poi amarissima per i Blancos, sconfitti 4-0 dalla sua ex squadra, il Paris Saint-Germain.