La Francia si scaglia contro Luis Enrique: "Gesto disgustoso". Ma c'è chi prova a difenderlo

Le immagini che hanno caratterizzato il finale di Chelsea-Psg continuano a far discutere in Francia e in tutto il mondo. L'ultimo atto del Mondiale per Club , dopo il triplice fischio del direttore di gara, è stato macchiato dal gesto di Luis Enrique nei confronti di Joao Pedro , finito a terra dopo uno spintone. Critici i media francesi nei confronti del manager spagnolo, che in conferenza stampa ha provato a spiegare la sua versione dei fatti.

Luis Enrique nel mirino dei media francesi: "Gesto disgustoso"

Alta tensione al termine dei 90 minuti di Chelsea-Psg, finale del Mondiale per Club vinta dai Blues con il punteggio di 3-0. Donnarumma e Hakimi non hanno gradito l'atteggiamento di Joao Pedro dopo il triplice fischio dell'arbitro, ingaggiando un faccia a faccia con l'attaccante di Maresca e attirando l'attenzione di Luis Enrique. L'allenatore dei parigini si è così inserito nella discussione, fino a spingere con le mani Joao Pedro, poi finito giù. A definirlo un "gesto disgustoso" è RMC Sport, media francese che non ha certo graziato Luis Enrique, che in conferenza ha spiegato come volesse solo "separare i giocatori". Più equilibrato, invece, il commento de Le Parisien: "L'allenatore spagnolo, visibilmente turbato, ha prima spintonato l'attaccante dei Blues, autore del terzo gol della finale, per poi toccargli leggermente il volto. Quest'ultimo è crollato immediatamente, non senza un'evidente esagerazione. Con un'occhiata fulminante, l'allenatore del PSG è stato rapidamente trattenuto da Presnel Kimpembe, mentre il suo portiere ingaggiava un'accesa discussione con Enzo Maresca", si legge sul quotidiano transalpino. Per L'Équipe, si è trattato di "uno scontro", mentre "Gianluigi Donnarumma e Achraf Hakimi discutevano animatamente con il brasiliano Joao Pedro, autore del terzo gol dei Blues alla fine del primo tempo, Luis Enrique si è unito ai suoi due giocatori e, come si può vedere nelle immagini trasmesse, ha afferrato l'attaccante per il collo, che poi si è gettato a terra".