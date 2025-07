Pepito Rossi, parole durissime contro il Mondiale per club: "Una buffonata..."

"Non ho seguito neanche una partita, questo Mondiale per club l'ho trovato una buffonata". Così, senza giri di parole, Giuseppe Rossi. Trenta presenze e sette gol con la maglia azzurra, italoamericano di Teanek, Pepito è tornato nel New Jersey dopo essersi ritirato dal calcio giocato a 38 anni. Qui ha cominciato una nuova avventura come vicepresidente dei New York Cosmos. Il nuovo torneo a 32 squadre voluto da Fifa e celebrato tra Pasadena e New York non lo ha per nulla convinto: "Vogliono americanizzare il calcio, ma il calcio non è nè americano, nè europeo: è mondiale", ha dichirato all'Ansa.