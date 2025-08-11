Bayern, Rummenigge sulle polemiche al Mondiale per club: "Io da giocatore..."

” Mi è piaciuta molto la competizione , ho visto quasi tutte le partite". Parola di Karl-Heinz Rummenigge . In un'intervista con Kicker, l'ex giocatore e CEO di lunga data del Bayern Monaco ha manifestato la propria opinione rispetto al Mondiale per Club , terminato ormai quattro settimane fa: "Molti dei nostri giocatori avrebbero altrimenti giocato la Confederations Cup negli Stati Uniti, senza alcun valore aggiunto per il club. Così, invece, il Bayern Monaco ha potuto presentarsi sulla scena mondiale, conquistare nuovi tifosi e trarne anche un vantaggio economico. Vale la pena guardare oltre il proprio orticello ogni tanto“.

"Da giocatore sarei stato felicissimo di giocare il Mondiale per Club"

Rummenigge: "Vendite delle magliette aumentate di sette volte"

Rummenigge, che da calciatore ha vestito le maglie di Bayern Monaco, Inter e Servette, ha affrontato il tema dei tanti impegni . Anche in questo caso, l'opinione è controcorrente: ". Certo, la Coppa del Mondo per club significa più partite, ma bisogna anche sottolineare che questo torneo si svolge solo ogni quattro anni. E molti giocatori, insieme ai loro agenti, hanno contribuito a questa situazione, mettendosi da soli in questa trappola. Chiedono stipendi sempre più alti, costringendo i club a cercare fonti di guadagno aggiuntive. Ecco perché stanno nascendo nuovi formati. D'altra parte, vedo poca disponibilità ad accettare una riduzione dello stipendio.".

Il percorso del Bayern al Mondiale per Club si è fermato ai quarti, eliminato dal Psg. ”Avremmo potuto raggiungere la finale, ne sono convinto, se non avessimo perso inutilmente contro il Benfica nella fase a gironi" ha affermato Rummenigge, il quale allo stesso tempo ha voluto evidenziare i vantaggi economici raggiunti: "Le vendite delle magliette del Bayern negli Stati Uniti sono aumentate di sette volte. Anche questo è un effetto positivo del torneo“.