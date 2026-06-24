Dazn, arriva la funzione multiview per seguire più partite dei Mondiali in contemporanea  

La fase finale dei gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026™ sta per concludersi, con il passaggio alla fase a eliminazione diretta che si fa sempre più vicino. I l calendario dei prossimi giorni vedrà in programma il disputarsi di diverse sfide in contemporanea che i tifosi potrannoseguire tutte in diretta, senza perdersi nemmeno un istante, grazie al “Multiview” di DAZN. La nuova funzionalità integrata in app consente infatti di seguire fino a quattro eventi sportivi in diretta e in contemporanea, su un unico schermo. Disponibile da smartphone (iOS e Android), web (Chrome, Firefox, Edge e Safari) e anche da TV per chi possiede Apple TV, i tifosi potranno attivarla questa sera alle ore 21:00, quando Svizzera vs Canadasi giocherà in contemporanea a Bosnia ed Erzegovina vs Qatar. Grazie a questa novità, gli appassionati di calcio non dovranno più scegliere un solo campo, ma potranno monitorare l'andamento dei diversi incontri su un unico schermo, con la diretta di entrambe le partite, senza perdersi nessuna azione.

Lo sviluppo di Dazn

Questo sviluppo si inserisce nella più ampia visione di DAZN di andare oltre il semplice live streaming e creare un'esperienza unica per la community di tifosi, capace di far vivere le emozioni dello stadio per renderli veri protagonisti del gioco. Dalle immagini in HDR all’audio Dolby 5.1, dalle clip brevi verticali di DAZN stories fino alle nuove funzionalità avanzate di FanZone, l’esperienza su DAZN diventa sempre più immersiva e simile a quella che i tifosi vivono allo stadio.ù

Sandeep Tiku, CTO di DAZN Group, ha sottolineato: "La Coppa del Mondo FIFA 2026 è un'occasione straordinaria per portare l'esperienza dei tifosi su DAZN a un livello superiore. La nostra tecnologia sta ridefinendo il modo in cui i fan vivono lo sport, e ogni funzionalità che progettiamo e integriamo in app è studiata per rispondere ad un unico obiettivo: andare oltre il semplice live streaming per avvicinare sempre di più le persone allo sport che amano. Dal “Multiview” alla personalizzazione del profilo, fino alle nuove funzionalità di FanZone, tutto è pensato per rendere la visione più coinvolgente e interattiva".

Come attivare multiview

Come attivare il “Multiview” su smartphone, web e da Apple TV: basta aprire l’app DAZN, andare sulla partita live che si vuole guardare, avviare la diretta e cliccare sull’icona “Multiview” che compare sullo schermo in basso a destra.

Successivamente, una volta avviato il live, da smartphone si potrà selezionare l’ulteriore partita aggiuntiva che si vuole vedere in contemporanea, mentre da web o da Apple TV si potrà includere alla schermata fino a un massimo di quattro eventi se tutti trasmessi in diretta. In qualsiasi momento, ogni tifoso potrà scegliere quale partita ascoltare, toccando sulla schermata della partita stessa così da selezionarne l’audio della telecronaca.