Italia, Di Lorenzo fuori: ecco il motivo. Chiellini con la Svizzera

Re Giorgio, 112 presenze con l’Italia, riprende lo scettro e la fascia di capitano domenica al St. Jacob Park di Basilea. È l’unica certezza verso lo scontro diretto con la Svizzera, uno snodo fondamentale per mettere al sicuro il primato nel girone di qualificazione al Mondiale in Qatar. Ieri al Franchi, Mancini è ripartito da nove titolari su undici della finale di Wembley, lasciando in panchina il capitano della Juve e dell’Italia, 37 anni compiuti a Ferragosto, rimpiazzato da Acerbi. Durante l’Europeo, si era fatto male (chiedendo il cambio) alla seconda uscita del girone con la Svizzera all’Olimpico.