Qatar, conto alla rovescia iniziato. Infantino: "mai visto niente di simile"

DOHA - Il conto alla rovescia è cominciato. L'orologio ufficiale della Fifa World Cup Qatar 2022 è stato presentato domenica nel pittoresco Corniche Fishing Spot di Doha, segnando un anno dal grande calcio d'inizio della rassegna iridata. "Sono stato coinvolto nell'organizzazione di eventi sportivi negli ultimi decenni, non ho mai assistito a nulla di simile a quello che sta accadendo qui - ha sottolineato il presidente della Fifa, Gianni Infantino - Tutto è pronto, i luoghi saranno fantastici. L'esperienza per i tifosi sarà fantastica". E ancora: "Il mondo scoprirà un paese e un'intera regione. Qatar, regione del Golfo, Medio Oriente, mondo arabo. Un luogo dove le persone si incontrano e stanno insieme. Questo è il calcio in questa parte del mondo e la sua cultura, e tutti se ne renderanno conto". Il Mondiale in Qatar si svolgerà dal 21 novembre al 18 dicembre 2022 in otto stadi, tra cui quello principale, il Lusail Stadium da 80.000 posti, che ospiterà la finale.